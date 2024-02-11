Kalemtıraş atıklarından sanat eserine
KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geri dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü okulda öğrenciler kalemtıraş atıklarını çöpe atmıyor, sanat eserine dönüştürüyor. Öğrencilerin kalemtıraş atıklarından yaptıkları resimler ve çalışmalar, SEKA Kağıt Müzesi'nde de sergileniyor.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından başlatılan "Eko-Okul Projesi"ne dahil olan Körfezkent Emlak Konut İlkokulu'nda, yaklaşık bir yıldır anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Miniklerde çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla hayata geçirilen bu etkinlikte, kalemtıraş atıkları çöpe atılmıyor. Öğrenciler, biriktirdikleri kalemtıraş atıklarını görsel sanatlar dersinde yaptıkları resimlerin üzerine yapıştırarak, adeta sanat eserine dönüştürüyor. Körfezkent Emlak Konut İlkokulu 2-H sınıfı öğrencilerinin kalemtıraş atıklarını kullanarak yaptıkları resimler SEKA Kağıt Müzesi'nde de sergileniyor.
"Öğrencilerimizi sıfır atık konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"
Öğrencileri sıfır atık konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan 2-H Sınıf Öğretmeni Rümeysa Gökçe, "Aslında bu etkinliğin temelleri, Eko Okul Projesi'ne dayanıyor. Bu projeye bizim okulumuz da dahil oldu. Eko Okul Projesi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda uygulanan bir proje. Çevre eğitimi, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve kültür eğitimi vermek amacıyla uluslararası bir platformda yapılan program. Bizde bu programa başvurduk. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
"Konserve kutularından bateri, kartonlardan gitar ve keman yaptık"
Rümeysa Gökçe, Eko Okul Projesi kapsamında okulda birçok çevre çalışması yürüttüklerini ve çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Hatta okulumuzda 'eko timi' oluşturduk. Eko timinde birçok çalışmalar yaptık. Geri dönüşüm atıklarından şapka tasarladık, müzik aletleri yaptık, konserve kutularından bateri, kartonlardan gitar ve keman yaptık. Şimdi de kalemtıraş atıklarını çöpe atmak yerine biriktiriyoruz. Bunlarla farklı çalışmalar yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz kendi hayal güçleriyle çizimler yapıyorlar" diye konuştu.
Miniklerin eserleri önce okulda, sonra müzede sergilendi
Öğrencilerinin kalemtıraş atıkları kullanarak yaptığı eserleri ilk olarak okulda sergilediklerini belirten Gökçe, "Daha sonra SEKA Kağıt Müzesi'nde de sergi imkanı olduğunu öğrenince başvuruda bulunduk. Amacımız, çevre bilincini oluşturmak ve bu farkındalığı artırmak" şeklinde konuştu.
"Çocukların hayal güçleri inanılmaz"
Çevre çalışmaları için eylem planı oluşturduklarını ve bu plan dahilinde ilerlediklerini de vurgulayan Rümeysa Gökçe, öğrencilerin çok özgün çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Çocukların hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler çizdiklerini, projeler ürettiklerini dile getiren Gökçe, "Bende gerçekten hayretle izliyorum. Çocukların hayal güçleri inanılmaz. Üretkenler. Bizim sadece onlara yol göstermemiz gerekiyor. Onlar su olup yollarını buluyorlar" ifadelerini kullandı.
"Geri dönüşüm atıklarını atmamaya gayret ediyorlar"
Gökçe, hayata geçirilen bu projelerin öğrencilerin üzerinde olumlu etki oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Geri dönüşüm atıklarını atmamaya gayret ediyorlar. Bir de biz İZAYDAŞ'tan eğitim aldık. Orada da geri dönüşüm atıklarıyla ilgili eğitime katıldık. Öğrencilerim bilinçlendi. Kalemtıraş atıklarını bile çöpe atmamaya gayret gösteriyoruz" dedi.
"Bu etkinliği seviyorum"
2-H sınıfı öğrencilerinden Nefes Su Göktaş (8), "Sınıfta kalemtıraş etkinliği yapıyoruz. Kendi biriktirdiğimiz kalemtıraşlar atıklarını kağıda yapıştırarak böyle resimler yapıyoruz. Bu etkinliği seviyorum" diye konuştu.
"Evde de geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz"
Karınca resmi üzerine kalemtıraş atıkları yapıştıran Mehmet Ali Karakol (7), "Onu kalemtıraş atıklarıyla yapıştırdım. Sonra da karınca yaptım. Geri dönüşüm karıncası oldu" şeklinde konuştu.
Melih Saç ise "Evde zaten geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Kartonları veya kağıtları bir poşete dolduruyoruz ve onu geri dönüşüme kazandırıyoruz. Burada da aynısını yapmaya çalıştık" dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Baizlikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, "Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi" notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayıyken seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili konuştu. Özdağ, katıldığı bir programda "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" diyerek yanıt verdi.
Son Dakika › Güncel › Kalemtıraş atıklarından sanat eserine - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?