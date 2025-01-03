Kaliforniya'da Uçak Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı

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LOS ANGELES, 3 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Fullerton kentinde küçük bir uçağın çarptığı ticari binanın yakınlarında toplanan polisler, itfaiye ekipleri ve Federal Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, 2 Ocak 2025.

ABD'deki yerel yetkililere göre, perşembe günü Los Angeles kenti yakınlarında küçük bir uçağın bir ticari binanın çatısına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)