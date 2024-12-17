Kalkilya'da Çatışma: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde açtığı ateş sonucu, 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarında Filistinli gençlere ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kalkilya kenti yakınlarındaki askeri kontrol noktasında öldürülen 2 gencin cansız bedeninin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son ölümlerle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 815'e yükseldi.