Kallas: Savaş Suçları Ceza Almamalı

- AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Günümüz dünyasında savaş suçlarının cezasız kalması imkansız"

STRASBOURG - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Günümüz dünyasında savaş suçlarının cezasız kalması imkansız" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Fransa'nın Strazburg kentindeki genel kurul oturumunda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları ve Avrupa Birliği'nin tepkisi ele alındı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların inkar edilemez olduğunu ifade etti. Kallas, "Bir zamanlar, Bosna'dan Sri Lanka'ya tek bir fotoğraf veya video savaş suçlarının ortaya çıkmasını sağlıyordu. Buça'da ise fotoğraflardan telefon kayıtlarına, Rus telsiz kanallarında komutanlar tarafından kullanılan deşifre edilmiş takma isimlere kadar ezici miktarda kanıt bulunuyor. Bunların inkarı mümkün değil. Bugün sahip olduğumuz teknoloji sayesinde suçluların kim olduğunu tam olarak biliyoruz. Açıkçası, günümüz dünyasında savaş suçlarının cezasız kalması imkansız" dedi.

"Rusya'nın insan hayatına ve haysiyetine karşı yürüttüğü seferberliğin gerçekten hiçbir sınırı yok"

Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının akıl almaz boyutta olduğunu kaydeden Kallas, "Rusya'nın insan hayatına ve haysiyetine karşı yürüttüğü seferberliğin gerçekten hiçbir sınırı yok. Bunu, işgal altındaki bölgelerde Rus silahlı kuvvetleri tarafından sivil tutuklulara ve savaş esirlerine yönelik işkence, yargısız infaz, cinsel şiddet ve ortadan kaybolma vakalarına dair raporlarda da görüyoruz. Avrupa Birliği, bu vakaları her fırsatta ve elinden gelen her yerde gündeme getirmeye devam edecek" dedi.

Kallas, "Avrupa Birliği aralarında Devlet Başkanı Putin, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, eski Savunma Bakanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un da yer aldığı altı kişi için tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bildiğiniz gibi, tutuklama emirleri, ancak gerekli deliller toplandıktan sonra çıkarılır" dedi.

Ukrayna'da adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barış çağrısı yapan Kallas, "Bu savaş sona erdiğinde ki bir gün sona erecek, toparlanma sadece Buça, Borodyanka, Bahmut, Chasiv Yar, Donetsk ve Mariupol'daki binaların yeniden inşası ile olmayacak. Bu, aynı zamanda Rusya tarafından işlenen dehşet verici suçlar için adaletin sağlanmasıyla mümkün olacak" dedi.