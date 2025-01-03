Kaman'da Hayvan Hırsızı Yakalandı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir ağıldan 34 küçükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ağapınar köyünde M.Ç'ye ait ağıldan 34 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köy çevresinde, Kaman ve yol güzergahındaki Kırıkkale ve Ankara istikametindeki bazı yerleşim yerlerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Araştırma sonucu çalınan hayvanların kamyonetle Ankara'nın Çubuk ilçesine götürülerek saklandığı belirlendi.

Şüpheli S.A, hayvanları Çubuk'ta satmak için müşteri arayışı içinde olduğu sırada operasyonla yakalandı.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.