Kamerun'da TİKA ve Chantal Biya Vakfı işbirliğiyle gıda ve yemek dağıtıldı

TOKİ, Kocaeli'deki anahtar teslim töreniyle ilgili haberleri yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli'deki anahtar teslim töreni sonrası yaşanan olumsuz tepkiye ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, tören öncesinde hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde sorunların çözümü için çalışmaların başlatıldığı ve tören alanından uzaklaştırılan provokasyon amaçlı hareket eden bir grubun olumsuz bir durum yaşanmaması için müdahale edildiği belirtildi. TOKİ yöneticilerine yönelik yapılan karalama kampanyasının üzücü olduğu ifade edildi.