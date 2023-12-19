 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir'de vatandaşlarla buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir'de düzenlenen 'Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, vatandaşların sorularını da cevapladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir\'de vatandaşlarla buluştu
19.12.2023 - 13:03,
Abone Ol

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Malkoç ve beraberindeki denetçilerin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezindeki programa geçildi.

Burada bir konuşma yapan Vali Hüdayar Mete Buhara, Osmanlı'nın, kuruluş temelinde yer alan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ettiğini hatırlattı.

Devletin milleti için var olduğunu vurgulayan Buhara, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012 yılında kurulduğunu, mağdurlara mahkemeye gitmeden daha kolay bir yoldan hak arama fırsatı verildiğini, mahkemelerin üzerindeki iş yükünün azaltıldığını ve kurumların yaptıkları işleri denetlediğini söyledi.

Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarihiyle ilgili bilgi verdi.

KDK'nin halk ile devlet arasında yapılan çalışmalarda, sorun ve problem çıktığında mahkemesiz çözülmesini sağladığını vurgulayan Malkoç, şunları belirtti:

"Bizim kültürümüzde mahkemeye gitmek en son çaredir. Ondan önce aile içinde ya da kasabalarda kentlerde kanaat önderi insanlarla meseleler çözülürdü. Onun için insanlar birbiriyle konuşsun, anlaşsın bizim kültürümüzde var zaten anlaşarak işleri çözelim diye Kamu Denetçiliği Kurumu da buradan çıkıyor. Rahmetli Süleyman Demirel, 'Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin.' derdi. Geçen ay Adalet Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Türkiye'de arabuluculuk kanunuyla 4 milyon 800 bin kişi arabulucuya başvurdu ve bunun 3 milyonu anlaşmayla çözüldü. Anlaşmadan, huzurdan yana olan bir toplumuz. Tartışmayı biliyoruz ama sonunda barışmayı da biliyoruz. Belki de bizim milletimizin en güzel hasletlerinden biri bu."

Programda Malkoç ile denetçiler, vatandaşların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şeref Malkoç, Kırşehir, Kamu, Valilik, Hukuk, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement