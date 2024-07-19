Kamu çalışanları tasarruf tedbirlerini eleştiriyor - Son Dakika
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Kamu çalışanları tasarruf tedbirlerini eleştiriyor

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Mali Sekreteri Hasan Kütük, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini eleştirerek, iktidara saraylarını, saltanatlarını ve yandaşlarını fedakarlık yapmaya çağırdı. Kütük, tasarruf adı altında çalışanların haklarının ellerinden alınmasının açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum etmek olduğunu belirtti. Kamu çalışanları, bu tedbirlerin son çırpınış olduğunu ve buna karşı ortak bir mücadele çağrısı yaptı.

19.07.2024 16:18
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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Mali Sekreteri Hasan Kütük, kamuda tasarruf tedbirlerini eleştirerek, "Tasarruf denildiği an bu iktidar, gözünü emeklinin, emekçinin, yoksulun cebine dikiyor. Eğer bir tasarruf edilecekse, fedakarlık beklenekse saraylarınızdan, saltanatınızdan, yönetim kurulu üyeliği verdiğiniz yandaşlarınızdan bekleyin" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından açıklama yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Mali Sekreteri Hasan Kütük, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, tasarruf tedbiri adı altında çalışanların ellerinden haklarının alınmasını eleştirdi.

Kütük, şunları söyledi:

"Tasarruf denildiği an bu iktidar, gözünü emeklinin, emekçinin, yoksulun cebine dikiyor. Yani açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiği insanların yetmiyormuş gibi 'elinde neyin varsa bana vereceksin, ben bunu senden alırım' diyor. Biraz vicdan. Zaten o insanların verebileceği bir şey yok. O insanların lojmanına, servisine, yediği yemeğe, içtiği çaya göz dikiyorsun. Bu insanları bu sefalete mahkum etmenin karşılığında hiç mi vicdanın sızlamıyor? Eğer bir tasarruf edilecekse saraylarınızdan, saltanatınızdan, yönetim kurulu üyeliği verdiğiniz yandaşlarınızdan bekleyin.

"Bu artık yavaş yavaş sona gelen iktidarın son çırpınışıdır"

Emekliye, emekçiye, asgari ücret ile yaşamak zorunda kalan herkese diyoruz ki bu bir çırpınıştır; bu artık yavaş yavaş sona gelen iktidarın son çırpınışıdır. Demokratik ve meşru yollardan bütün emekçileri buna karşı ortak bir mücadele etmeye davet ediyoruz."

Kamu çalışanları tasarruf tedbirlerini eleştiriyor
Kaynak: ANKA

Hasan Kütük, Mahkum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu çalışanları tasarruf tedbirlerini eleştiriyor - Son Dakika

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