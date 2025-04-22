Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık

Balıkesir ve Aydın'da 4 şüpheli, yaşlılardan 7 milyon lira dolandırarak tutuklandı.

22.04.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı F.D'den (82), yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para aldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kişilerin Aydın'da da yaşlı bir kişinin 1 milyon lirasını dolandırdığını belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonrasında olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement