Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık

Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı F.D'den (82), yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para aldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kişilerin Aydın'da da yaşlı bir kişinin 1 milyon lirasını dolandırdığını belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonrasında olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.