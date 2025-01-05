Kamyon Şoförü Darbe ve Tehdit Suçlarından Gözaltında

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Üsküdar'da, kamyonuyla bir otomobile çarptıktan sonra kaçarken tartıştığı bir sürücüyü darbedip, kendisini takip eden bir motosikletliyi tehdit ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Altunizade'de, 2 Ocak'ta, S.G. yönetimindeki kamyon ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından aracıyla kaçmaya başlayan kamyon şoförü S.G, girdiği bir sokakta tartışmaya başladığı başka bir aracın sürücüsünü darbetti.

Buradan da kaçmak isteyen sürücü kamyonuyla kaldırıma çıkıp, demir duba ile park halindeki motosiklete çarptı.

Şüpheli, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kendisini takip eden motosikletliyi fark edip durdu.

Bu kişiyi de tehdit eden S.G, motosikletin anahtarını alıp kamyonuyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüpheli S.G'nin kazaya karışan kamyonunun daha önce trafikten menedildiği belirlendi.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kamyon şoförünü yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "hakaret", "yağma" ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin tartıştığı sürücüyü darbedip kaçmasının ardından yaşanan olaylar, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.