Kamyondan Atlayan Dana Kaza Yaptı

Ümraniye'de otoyolda seyir halindeki kamyonetten atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı.
Şile Otoyolu Ümraniye Çekmeköy istikametinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak yola atladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu daralttı.
Ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek kaldırıldı.
Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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