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Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp şarampole uçtu. Kazada, araç sürücüsü yaklaşık 50 metre sürüklendi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

21.12.2023 - 15:41,
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayan kamyonet şarampole uçtu. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Remzi Akbal yönetimindeki 41 F 9025 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Remzi Akbal, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
Kaynak: DHA
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