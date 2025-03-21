Kanada'da Tesla Bayisine Vandalizm - Son Dakika
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Kanada'da Tesla Bayisine Vandalizm

Elon Musk'ın Tesla bayisine düzenlenen eylemlerde 80'den fazla araç hasar gördü, polis soruşturma başlattı.

21.03.2025 13:14
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OTTAWA, 21 Mart (Xinhua) -- Kanada'da, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın bir bayisine düzenlenen vandalizm eylemleri sonucunda çok sayıda araç hasar gördü. Yerel medyada perşembe günü yer alan haberlerde bu saldırının, ABD'li şirkete karşı ülkede gerçekleştirilen en büyük otomobil vandalizmi olduğu bildirildi.

CBC News'ün bildirdiğine göre çarşamba günü ihbar üzerine Ontario kentindeki Lime Ridge Alışveriş Merkezi yakınlarındaki bayiye giden Hamilton bölgesinden polis memurları, bayi dışında park halinde bulunan 80'den fazla Tesla aracın hasar görmüş olduğunu tespit etti.

Polis, araçlarda "derin çizikler bulunduğunu ve lastiklerinin patlatılmış" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tesla CEO'su Elon Musk'ı ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nı denetlemek üzere atamasından bu yana Kanada'nın çeşitli kentlerinde Tesla araçları ve bayilikleri vandalların hedefi oluyor.

Ontario'nun Londra kentinde ise polis, bir otoparkta 2025 model dört kapılı bir Tesla Model S aracının hasar aldığı şüpheli yangını araştırıyor.

Montreal'de de polis çarşamba günü bir Tesla bayisinin dış cephesine boya püskürten iki kişiyi tutukladı. Haberde, olayı üstlenen çevreci aktivistlerin, Kanada'ya demokrasileri yok ettiği ve iklim değişikliği riskini inkar ettiği gerekçesiyle Musk'a karşı ayaklanma çağrısı yaptığı belirtildi.

CBC News'ün haberine göre Vancouver'da düzenlenen bir otomobil fuarında güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek Tesla araçları bu hafta etkinlikten kaldırıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kanada'da Tesla Bayisine Vandalizm - Son Dakika

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