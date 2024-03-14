Kanada, Filistinli Kadınlara Yardım İçin 1 Milyon Dolar Ayıracak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması için 1 milyon dolarlık yardım yapılacağını bildirdi.
Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Batı Şeria'da bulunan Joly, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Kanada'nın 1 milyon dolar taahhüt ettiğini aktardı.
Söz konusu paylaşıma tepki gösteren İsrailli siyasetçi Michal Cotler-Wunsh, bu yardımın "Kanada'da artan Yahudi karşıtlığını besleyeceğini" savundu.
Joly, daha önce de aynı miktarda yardımın "cinsel şiddete uğrayan İsrailli kadınlara" yapılacağını taahhüt etmişti.
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