Kanada, Filistinli Kadınlara Yardım İçin 1 Milyon Dolar Ayıracak

Güncel

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması için 1 milyon dolarlık yardım yapılacağını bildirdi.

Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Batı Şeria'da bulunan Joly, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Kanada'nın 1 milyon dolar taahhüt ettiğini aktardı.

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren İsrailli siyasetçi Michal Cotler-Wunsh, bu yardımın "Kanada'da artan Yahudi karşıtlığını besleyeceğini" savundu.

Joly, daha önce de aynı miktarda yardımın "cinsel şiddete uğrayan İsrailli kadınlara" yapılacağını taahhüt etmişti.