Kanada, Filistinli Kadınlara Yardım İçin 1 Milyon Dolar Ayıracak - Son Dakika
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Kanada, Filistinli Kadınlara Yardım İçin 1 Milyon Dolar Ayıracak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Filistinli kadınlara yönelik 'cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet' iddialarının araştırılması için 1 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Joly, Filistinli kadınlara inandıklarını belirterek, bu konuda Kanada'nın taahhüt ettiği yardım miktarını açıkladı. Ancak bu yardıma İsrailli siyasetçi Michal Cotler-Wunsh tarafından tepki gösterildi ve Yahudi karşıtlığını besleyeceği iddia edildi.

14.03.2024 15:01
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması için 1 milyon dolarlık yardım yapılacağını bildirdi.

Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Batı Şeria'da bulunan Joly, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Joly, Filistinli kadınlara yönelik "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" iddialarının araştırılması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Kanada'nın 1 milyon dolar taahhüt ettiğini aktardı.

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren İsrailli siyasetçi Michal Cotler-Wunsh, bu yardımın "Kanada'da artan Yahudi karşıtlığını besleyeceğini" savundu.

Joly, daha önce de aynı miktarda yardımın "cinsel şiddete uğrayan İsrailli kadınlara" yapılacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Filistinli Kadınlara Yardım İçin 1 Milyon Dolar Ayıracak - Son Dakika

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