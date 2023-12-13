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Kanada, Rusya'nın Ukrayna'da aday olan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Kanada, Rusya'nın Ukrayna'da aday olan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'ya ait bölgelerde yapılan seçimlerde aday olan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulanacağını açıkladı. Joly, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemelerinin bir parçası olduğunu belirtti ve seçimlerin Ukrayna'nın bağımsızlığının ihlali olduğunu vurguladı.

Kanada, Rusya\'nın Ukrayna\'da aday olan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak
13.12.2023 - 11:01,
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Kanada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'ya ait bazı bölgelerde eylülde yapılan seçimlerde aday olan 30 Rus vatandaşına karşı yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Joly, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki seçimlerde adaylığını açıklayan kişilerin de aralarında olduğu 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulanmasına karar verildiğini ifade ederek 10 Eylül'de yapılan söz konusu seçimlerin Ukrayna'nın bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

Yasa dışı ilhak edilen bölgelerdeki adaylıkların Rusya'nın işgalini meşrulaştırmayı amaçladığının altını çizen Joly, Kanada'nın uluslararası ortaklarıyla Ukrayna'nın halkını ve egemenliğini savunmasını destekleyeceğini yineledi.

Rusya, 10 Eylül'de Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin belirlendiği seçimler yapmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında Mart 2024'te "başkanlık seçimleri" düzenlemeyi planladığı da iddia ediliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 9 Aralık'taki açıklamasında, uluslararası toplumu, Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan "başkanlık seçimlerini" düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kanada, Rusya'nın Ukrayna'da aday olan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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