Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu Nantucket'te 6 kişilik ambulans uçağı kazasını soruşturacak

OTTAWA, 6 Ekim (Xinhua) -- Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, 3 Ekim'de ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Nantucket açıklarında, uluslararası sularda meydana gelen ambulans uçak kazasına ilişkin soruşturmaya öncülük edeceğini açıkladı.

Ontario merkezli hava ambulansı sağlayıcısı Latitude Air Ambulance, Gulfstream G100 tipi uçakta bulunan dördü Kanadalı mürettebat, biri hasta ve biri de hasta refakatçisi olmak üzere altı kişinin tamamının hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Kurul pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bermuda'dan hareket eden uçağın mürettebatından Boston yakınlarında elektrik arızası ihbarı aldıklarını belirtti. İhbarın ardından uçak hızla irtifa kaybetti ve hava trafik kontrolörleri Nantucket'ın güneyinde uçakla irtibatı kaybetti.

Uluslararası anlaşmalar uyarınca soruşturmayı yürütme sorumluluğu, uçağın tescil edildiği ülke olan Kanada'da bulunuyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise akredite temsilci olarak sürece katılacak.

Kurul, enkazı arama ve çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde inceleme yapmak üzere bölgeye görevlilerin sevk edileceğini duyurdu.