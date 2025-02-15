(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 12 Şubat'ta düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin, Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatıyla da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kandil ve Metina'da Hava Harekatı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?