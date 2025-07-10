Kandıra Sahillerinde Güvenlik Denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Kandıra sahillerinde çevre düzeni ve güvenliği için denetimlerini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yaz sezonu boyunca Kandıra sahillerindeki yoğunluk sebebiyle denetimlerini sürdürüyor.

Çevre düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekiplerine güvenlik birimi de eşlik etti.

Ekipler, ortak kullanım alanı olan sahiller ve yeşil alanlarda çadır kuranları uyararak bilgilendirdi. Denetimlerle hem vatandaşların güvenliğinin hem de çevre ve denizlerin korunması hedefleniyor.

İzmit'te eğimli araziye çelik ağ serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde Akçakoca Mahallesi'ndeki eğimli araziye çelik ağ sistemi kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezinin bulunduğu bölgede risk oluşturan istinat duvarı yıkılarak, yerine sağlam ve güvenli duvar inşa edildi.

Toprak kayması ve kaya düşmesi riski taşıyan 100 metrekarelik alan için yapılan çalışmada, çelik güçlendirme halatlarıyla desteklenen ağ sistemi monte edildi.

Montaj işlemi, ileri seviye dağcılık eğitimi bulunan profesyonel ekip tarafından gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Vali İlhami Aktaş, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, merkezdeki hizmet birimlerini inceledi.

Denetleme defterini imzalayan Aktaş, personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Aktaş'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da eşlik etti.

Karamürsel'de Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu

Karamürsel'de geliri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere gönderilecek hayır çarşısı kuruldu.

Elele Derneğince, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde kurulan çarşıda yiyecekler ile giyim ve züccaciye eşyaları satışa sunuldu.

Dernek başkanı İsmail Salim, "Yaptığımız her hayır çarşısıyla Filistinli kardeşlerimize bir pay ayırdık." dedi.

Dua edilmesinin ardından açılan çarşıda protokol üyeleri ve katılımcılar, alışveriş yaparak Filistin'e destek oldu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.