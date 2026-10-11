İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı\'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı 'Ivyan' adlı kimyasal tanker, Kanlıca önlerinde makine arızası yapınca İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Tanker, römorkörlerle Küçükçekmece demir sahasına alınacak.

İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaşayan kimyasal tanker, Kanlıca açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Karaya çarpmaktan son anda kurtulduğu belirtilen 110 metre uzunluğundaki tankere müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

KANLICA AÇIKLARINDA ARIZALANDI

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı, 110 metre uzunluğundaki Ivyan isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Yaklaşık 6 bin ton bitkisel yağ taşıyan tanker, arıza nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi.

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Arıza ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 11 römorkörleri ile Tahlisiye 9 can kurtarma botu yönlendirildi.

Yaşanan olay nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Tankerin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı bildirildi.

KARAYA ÇARPMASINA RAMAK KALDI

Arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının ardından tankerin güvenli bölgeye alınması bekleniyor.

Kaynak: AA
İstanbul BoğazıKüçükçekmeceBulgaristanDenizcilikGüvenlikUlaşımGüncelİtalyaMaltaMaltaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5 Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:35
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 3 gol var
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 3 gol var
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 20:43:00. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei