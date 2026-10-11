İstanbul Boğazı\'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaşayan kimyasal tanker, Kanlıca açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Karaya çarpmaktan son anda kurtulduğu belirtilen 110 metre uzunluğundaki tankere müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

KANLICA AÇIKLARINDA ARIZALANDI

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı, 110 metre uzunluğundaki Ivyan isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Yaklaşık 6 bin ton bitkisel yağ taşıyan tanker, arıza nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Arıza ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 11 römorkörleri ile Tahlisiye 9 can kurtarma botu yönlendirildi.

Yaşanan olay nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Tankerin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı bildirildi.

KARAYA ÇARPMASINA RAMAK KALDI

Arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının ardından tankerin güvenli bölgeye alınması bekleniyor.