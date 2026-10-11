İstanbul Boğazı\'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı 'Ivyan' adlı kimyasal tanker, Kanlıca önlerinde makine arızası yapınca İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Tanker, römorkörlerle Küçükçekmece demir sahasına alınacak.
İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaşayan kimyasal tanker, Kanlıca açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Karaya çarpmaktan son anda kurtulduğu belirtilen 110 metre uzunluğundaki tankere müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
KANLICA AÇIKLARINDA ARIZALANDI
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı, 110 metre uzunluğundaki Ivyan isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Yaklaşık 6 bin ton bitkisel yağ taşıyan tanker, arıza nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi.
KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Arıza ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 11 römorkörleri ile Tahlisiye 9 can kurtarma botu yönlendirildi.
Yaşanan olay nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Tankerin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı bildirildi.
KARAYA ÇARPMASINA RAMAK KALDI
Arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının ardından tankerin güvenli bölgeye alınması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?