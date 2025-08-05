Kapadokya'da Çin Kaligrafi Sergisi - Son Dakika
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Kapadokya'da Çin Kaligrafi Sergisi

05.08.2025 15:04
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang, Türkiye ile kültür ve turizm işbirliğini vurguladı.

ISTANBUL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ağustos'ta Kapadokya'da Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'nin açılış törenini düzenledi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin etkinlik sırasında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Çin-Türkiye ilişkileri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile turizm alanındaki ortaklıklar gibi konulara ilişkin soruları yanıtladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artış gösterdiğini dile getiren Jiang, "Çin-Türkiye ilişkileri olumlu gelişme eğilimini koruyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Orta Koridor Planı ile uyumlaştırılması hız kazanmış, her düzeydeki ikili temaslar çoğalmıştır. Her alandaki somut işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydediliyor. Geçtiğimiz yıl 48,3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmiyle Çin, Türkiye'nin dünyadaki ikinci en büyük ticaret ortağı konumuna yükselmiştir" diye konuştu.

Jiang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde hükümetler arası işbirliği anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, bu süreçte gelişen işbirliğiyle her iki ülkenin de kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yeşil kalkınma gerçekleştirmesi ve küresel değer zincirinde yükselmesi için Çinli işletmelerin Türkiye'ye yatırım yapmasının ülkesince teşvik edildiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'de 6 ayı aşkın süredir görev yaptığını, Anadolu'nun görkemli ve kadim medeniyetlerine tanıklık ettiğini vurgulayan Jiang, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla daha da güçleneceğine, bunun da turizme olumlu yansıyacağına inancını dile getirdi.

Jiang, köklü tarihi, zengin kültürü ve turistik alanlarıyla Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında tanınan bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Çinli seyahatseverler için Türkiye'deki turizm merkezlerinin ilgi çekici olduğunu vurgulayan Jiang, "Türkiye, Çinli turistleri cezbediyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında belirgin bir artış yaşandı. 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turist Türkiye'ye geldi. Bir önceki yılla kıyas edilirse yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur" diye konuştu.

Jiang, "Çin ve Türkiye'nin kültür ve turizm işbirliğinde dikkat çekici ve zengin sonuçlar alındı. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında turizm işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmış, turistik altyapının kolaylaştırılması, uçak seferlerinin artırılması, çevrim içi tanıtım platformlarının oluşturulması ve kültürel gösterilerin düzenlenmesi gibi alanlarda etkili işbirliği gerçekleştirilmiştir. Kısa bir süre önce iki ülkenin sivil havacılık makamları, yolcu seferi hakkını büyük ölçüde yükseltmiştir. Gelecekte iki taraf tarih, kültür, sanat ve arkeoloji gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirerek, karşılıklı anlayışı daha da artıracak ve daha fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik edecektir" diye konuştu.

Jiang, Türkiye'deki birçok turizm bölgesinin yanı sıra Kapadokya'nın da Çinli turistlerce mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kapadokya dünya harikası, eşsiz ve büyüleyici tarihi yerleri, yeryüzü şekli ve zengin turistik etkinlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor. Çin halkı Kapadokya'yı romantik Türkiye'nin önemli bir kültürel simgesi ve mutlaka gezilmesi gereken bir yer olarak görüyor."

Kaynak: Xinhua

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