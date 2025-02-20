Kapatılan Yol Açıldı, Kalp Hastası Kurtarıldı

Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Erbaa ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beykaya köyünde oturan 70 yaşındaki kalp hastası Tahsin Erdönmez'in rahatsızlanması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.
Hasta, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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