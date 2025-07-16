Kapıkaya Festivali\'nde Hazırlıklar Tamamlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, festivalin detayları görüşüldü.

Toplantıda, festival süresince görev alacak ekiplerin koordinasyonundan katılımcı güvenliğine, konser alanlarından kamp ve karavan bölgelerine, yeme içme hizmetlerinden sportif etkinliklere kadar konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kılıç, festivalin Bafra'nın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Misafirlerimize güvenli, eğlenceli ve verimli bir festival sunmayı, ilçemizin güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. " dedi.

Kapıkaya'nın doğa sporlarında marka festival haline geldiğini dile getiren Kılıç, "Doğayla iç içe, spora ve kültüre doyacağımız dolu dolu programla misafirlerimizi ağırlayacağız. Tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.