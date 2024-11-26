Kaplan'ın Duruşmasında Yeni İfadeler

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, sanıklar ve avukatlarının önceki celselerde yaptığı reddihakim talebinin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

Duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Başkan Güven, dünkü celsede savunması yarım kalan tutuklu sanık Bora Kaplan'a söz verdi.

İddianamede, suç örgütü üyelerince "2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği" belirtilen Erkan Doğan'ın dişlerini kerpetenle söktüğü suçlamasının doğru olmadığını söyleyen Kaplan, Erkan Doğan'ın verdiği ifadelerin çeliştiğini anlattı.

Kaplan, Doğan'ın dişleriyle ilgili adli tıp raporu veya bilirkişi raporu aldırılması talebinde bulunduğunu ve bunun reddedildiğini belirterek, talebini yineledi.

Barış Kurt ile kararın açıklanacağı gün duruşmaya gelmek istemediğini söyleyen sanık Kaplan, mahkemenin taraflı yargılama yaptığını ileri sürdü.

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin suçlamalara karşı da savunma yapan Kaplan, bahsi geçen mekanın açılışının ertesi günü söz konusu olayın yaşandığını belirterek, kendisinin orada olmadığını ve Tatar'ı tanımadığını iddia etti.

Kaplan, "Sahte ifadelerle ve gizli tanıkların ifadesiyle bu olayda suçlanıyorum. Biz o gün orada bulunan SGK'lı çalışanların dinlenilmesini talep ettik, kabul etmediniz. Bu talebimizi tekrarlıyoruz." dedi.

Duruşma, yarın sanık Kaplan'ın savunmasıyla devam edecek.