KAPS 2026, 39 yayıncı firmayla yeni akademik işbirliklerinin önünü açtı - Son Dakika
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KAPS 2026, 39 yayıncı firmayla yeni akademik işbirliklerinin önünü açtı

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KAPS 2026, 39 yayıncı firmayla yeni akademik işbirliklerinin önünü açtı
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NEÜ öncülüğünde düzenlenen KAPS 2026, 5 gün süren zirvede 45 oturuma ev sahipliği yaptı. 39 uluslararası yayıncı firma, üniversite yayınevleri ve dergi editörleriyle temas kurarak yurt dışına telif iletilmesi için ortam oluşturdu.

Türkiye'deki akademik yayıncılığın farklı aktörlerini uluslararası yayıncılığın önde gelen kuruluşlarıyla aynı platformda buluşturan Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS 2026), üniversitelerin yayıncılık kapasitesinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların uluslararası alana taşınmasında yeni işbirliklerinin önünü açtı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Ajansı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen KAPS 2026, yerli ve yabancı akademik yayıncılığın önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Üniversite kütüphanesinde düzenlenen zirvede, aralarında "Web of Science", "SAGE", "Elsevier", "Wiley" ve "Springer" gibi uluslararası yayıncılık kuruluşlarının da bulunduğu 39 firma, Türkiye'deki akademik yayıncılığın farklı paydaşlarıyla doğrudan temas kurdu.

Üniversite yayınevleri, akademik dergilerin editörleri ve bilimsel yayınlar koordinatörleri, yabancı meslektaşlarıyla bir araya gelerek çalışmalarının uluslararası alana taşınmasında yeni işbirliklerinin önünü açtı.

Üniversite kütüphanesinde 5 gün süren zirvede düzenlenen 45 oturumda ise akademik yayıncılığın sorunlarından uluslararasılaşmaya, üniversite yayınevlerinin kapasitesinden akademik dergilerin yayın süreçlerine kadar farklı başlıklar ele alındı.

Uluslararası yayıncılardan Türkiye'ye doğrudan temas

KAPS Yürütme Kurulu Başkanı ve NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, AA muhabirine, bu ay yapılan zirvenin, akademik yayıncılığın aktörlerini aynı ortamda buluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de akademik yayıncılıkla ilgili sorunların çoğu zaman farklı platformlarda ve birbirinden bağımsız şekilde ele alındığına dikkati çeken Birekul, KAPS ile bu aktörlerin aynı masada buluşturulduğunu belirtti.

Birekul, akademik yayıncılığın üniversite, yayınevi, sektör ve kamu boyutlarının birlikte değerlendirilmesine imkan sağlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"45 oturum düzenledik. Dünya yayıncılığındaki isimler, kamu kuruluşları, firma temsilcileri ve editörler akademik yayıncılıkla ilgili sorunlarını zirvede paylaştı. Üniversite yayınevlerimizin yayınlarını yurt dışına satabilmeleri, teliflerini iletebilmeleri anlamında ortam oluştu. Büyük firmalarla üniversite yayınevlerimiz arasında ikili anlaşmalar ve görüşmeler, işbirliği ve kapasite geliştirme anlamında önemliydi. Zirvede bu sağlandı. Hemen hemen her firmadan gelecek senede düzenlenirse burada olmak istediklerine dair bir geri bildirim almış olduk."

Bu geri bildirimlerin, Türkiye'de akademik yayıncılığa özel, uluslararası nitelikte bir buluşmanın karşılık bulduğunu gösterdiğini belirten Birekul, 2027'de KAPS'ın devamını getirmek için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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