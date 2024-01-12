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Kar altındaki Spil'de yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika
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Kar altındaki Spil'de yaban hayatı unutulmadı

Manisa'da bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı'nın çeşitli bölgelerine 2 ton ot-yonca ve 200 kilogram ekmek bıraktı. Yemleme çalışmaları, yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adımdır.

12.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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Kar altındaki Spil'de yaban hayatı unutulmadı

Yaban hayvanları için Spil'e 2 ton ot ve 200 kilogram ekmek bırakıldı

MANİSA - Manisa'da 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta beyaz bir örtüyle kaplanırken, kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayatına yönelik Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri; yılkı atı, kızıl geyik, kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı'nın çeşitli bölgelerine yem bıraktı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için düzenli olarak devam eden yemleme çalışmaları kapsamında bugün, atların ve yaban hayvanlarının yoğunlukta olduğu Merdivencik, mevkiine 2 ton ot-yonca ve 200 kilogram ekmek bırakıldı. Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yoğun seyrettiği dönemlerde, bilhassa ot ile beslenen yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için doğaya yem bırakılmasının çok önemli olduğu vurgulanırken, yem çalışması yapılan alanlar fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek, uygulamanın hedefine ulaşıp ulaşmadığının değerlendirileceği belirtildi.

Kar altındaki Spil\'de yaban hayatı unutulmadı
Kaynak: İHA
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