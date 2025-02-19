Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi - Son Dakika
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Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Yurt genelinde etkili kar yağışı nedeniyle 7 ilde ve bazı ilçelerde eğitim 1 gün tatil edildi.

19.02.2025 01:46
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(ANKARA) - Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 il genelinde ve bazı illerin ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Tokat, Sinop, Amasya ve Yozgat valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Çorum

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki bütün okullarda, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Kastamonu

Öte yandan, Kastamonu'da kent merkezinde ve Daday ilçesinde tüm eğitime, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Samsun

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi - Son Dakika

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