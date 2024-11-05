Kara Akbabalar Leş Üzerinde Görüntülendi

Güncel

"Doğanın çöpçüsü" kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da "doğanın çöpçüsü" olarak nitelendirilen ve nesli tehdit altında olan kara akbabalar, Ardahan'da leş üzerinde uçarak keşif yaparken görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbabalar, Ardahan kırsalında görüntülendi. Ardahan merkeze bağlı Edegül köyü kırsalında bir leş etrafında uçuşan kara akbabalar leş yanında bulunan çoban köpeğinin uzaklaşmasını uzun süre bekledi. Daha sonra uçarak havada süzülen kara akbabalar leş etrafında keşif yaparken görüntülendi.

Kara akbaba

Kara akbaba (Aegypius monachus), akbabalar familyasından büyük bir kuş türüdür. Ayrıca "monk akbabası" olarak da bilinir. Genellikle büyük bir boyuta sahiptir ve kanat açıklığı 2,4 ila 2,8 metre arasında değişebilir. Tüyleri genellikle siyahtır ve boynunda beyaz tüylerle belirgin bir halka vardır. Gözleri sarı renkte ve yüzü çıplaktır. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde bulunur. Dağılımı, göç eden popülasyonlar ve yerel popülasyonlar arasında değişiklik gösterebilir. Genellikle ormanlık alanlarda, kırsal bölgelerde ve dağlık alanlarda bulunur. Açık alanlarda yiyecek aramak için geniş uçuşlar yapabilir. Ölü hayvanların etlerini temizleyerek beslenir. Yolda ölen hayvanları, avcıların artıklarını veya diğer hayvanların avlarını tüketirler. Genellikle kayalık bölgelerde yüksek kayalara yuva yaparlar. Dişi, genellikle bir ila üç yumurta bırakır ve bu yumurtalardan çıkan yavruları birlikte büyütürler. Kara akbaba, etkileyici bir planör uçuşa sahiptir ve termalleri kullanarak geniş alanlarda dolaşabilir. Göç eden bir kuş türü olup, soğuk kış aylarında sıcak iklimlere doğru hareket eder.

Avcılık, besin kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının kaybı gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bazı bölgelerde koruma altındadır ve popülasyonlarını artırmak için çeşitli projeler yürütülmektedir.