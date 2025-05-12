Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor

Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest\'e tırmanmayı hedefliyor

1. Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan, 2. Karabağ Savaşı'nda tuzaklanmış mayına basarak bacaklarını kaybeden Azerbaycanlı Binbaşı Polad Rzayev, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp barışın önemine dikkati çekmek istiyor.

12.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan, 2. Karabağ Savaşı'nda tuzaklanmış mayına basarak bacaklarını kaybeden Azerbaycanlı Binbaşı Polad Rzayev, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp barışın önemine dikkati çekmek istiyor.

Bakü'de dünyaya gelen Rzayev, 3 yaşındayken Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan 1. Karabağ Savaşı'nda tabur komutanı olan babası Tofiq Rzayev'ı Şuşa kentinin savunması sırasında kaybetti.

Ailesi ve babasının silah arkadaşlarından babasının kahramanlıklarını dinleyerek büyüyen Polad Rzayev, askeri lisede eğitim gördü. Rzayev, harp okulundan sonra Azerbaycan ordusu özel kuvvetler birliğinde göreve başladı.

Babası gibi asker olan ve 2. Karabağ Savaşı'nda önemli operasyonlarda görev alan Rzayev, 2020 yılında Kubadlı kenti yakınlarında Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayınlara basması sonucu gazi oldu. Hayatını iki bacağına takılan protezle sürdüren gazi binbaşı, yaşamını kaldığı yerden sürdürüyor.

Hayatından ilham alan belgesel ödül aldı

Rusya'da, Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı ile ülkesindeki birçok dağa tırmanan 36 yaşındaki Rzayev, dağcılığın yanı sıra yüzme, futbol ve kayak sporları yapıyor.

Azerbaycan Paralimpik Komitesinde kayak bölümünde milli sporcu olan Rzayev, geçen yıl Fransa ve İtalya'da düzenlenen müsabakalarda ülkesini temsil etti.

Rzayev'in yönetmen ve müzisyen arkadaşı Javid Samadov, onun hayatından çok etkilendi. Samadov'un 2023 yılında "Yarım Çelik" ismini verdiği, Rzayev'in yaşamını anlattığı belgesel birçok film festivalinde ödül aldı.

Belgesel son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Kızılelma" temalı 2. Uluslararası Turan Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Belgesel" birincilik ödülünü kazandı.

"Hayata hiç küsmedim"

Ödül töreni için İzmir'e gelen Polad Rzayev, AA muhabirine, babasının kahraman bir subay olduğunu, onun gibi olmak için asker olmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye'de bir dönem askeri eğitim aldığını kaydeden Rzayev, "2. Karabağ Savaşı'nda kardeşimiz Türkiye'nin desteği bizim için önemlidir. İki kardeş olarak bu savaşta hem savaş alanında hem de dünyada bizim yanımızda durması, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Biz bu gururu bir ömür boyu yaşarız. 30 yıllık bir yaraydı. Biz bunun sulh yoluyla olmasını çok isterdik. 30 yıla yakın diplomatik yollarla çözülmesi için devletimiz bu konuda çok uğraşlar verdi." diye konuştu.

Rzayev, gazi olduktan sonra hayata küsmediğini hatta dört elle sarıldığını, bu amaçla sporla ilgilenmeye başladığını ifade ederek, "Bize askeriyede öğretilen tek şey hayata tutunma ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaydı. Özel kuvvetlerde söylenen bir şey vardı, 'Görev en son kişi kalana kadar devam eder.' Bu bizim için hayati bir kilit nokta. Hayatta olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Sinemaya da ilgisinin olduğunu anlatan Rzayev, kendisinin de rol aldığı belgeselden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arkadaşının belgeselde "Sadece koşacaksın." dediği zaman şaşırdığını belirten Rzayev, şöyle konuştu:

"Herkes tarafından beğenilmesi bizi daha da motive etti. Bu filmde vermek istediğimiz mesaj insanların sulh içinde yaşaması, savaşın dehşetli tarafını göstermek, bir de ne olursa olsun pes etmemek, her zaman hayata pozitif olarak bakıp devam etmektir. Bir projemiz var, Everest. Dünyaya hayatla mücadele etmenin yollarını anlatmak, insanların daima mücadele ettikçe hayatta bir noktaya geldiklerini göstermek istiyorum. Everest'e çıkmak ve oradan dünyaya bir selam söylemek."

Everest'e çıkarak "Dünya herkese yeter, barış içinde yaşayalım. Dünya kimseye kalmayacak. Kendinizi, etrafınızdaki insanları ve doğayı sevin ve barış içinde yaşayın." mesajı vermek istediğini dile getiren Rzayev, Everest tırmanışı için henüz tarih belirlemediklerini sözlerine ekledi.

Yönetmen Javid Samadov da belgeselin 28 ülkede gösterildiğini ve ödüller kazandığını, dünyaya savaşın kötü bir şey olduğunu anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Belgesel, Karabağ, Kültür, Güncel, Dünya, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:41:16. #7.12#
SON DAKİKA: Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.