Karabağlar Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar

04.06.2025 17:19  Güncelleme: 19:50
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Karabağlar Belediyesi Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, eğitim yatırımlarından kurban hizmetlerine, akaryakıt istasyonundan kamu kaynaklarının etkin kullanımına kadar birçok konuda önemli kararlar alındı.

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, eğitim yatırımlarından kurban hizmetlerine, akaryakıt istasyonundan kamu kaynaklarının etkin kullanımına kadar birçok konuda önemli kararlar alındı.

Karabağlar Belediyesi, haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumunu, Başkan Helil Kınay yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda 4. etap plan sınırları içindeki bazı okul binalarının yıkım kararı bulunduğu hatırlatılarak, bu bölgelerdeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Barış, Cennetoğlu, Çalıkuşu, Günaltay, Yunus Emre, Karabağlar ve Uğur Mumcu mahallelerinde bazı parsellerin "Eğitim Tesisleri Alanı" olarak düzenlenmesi teklifi sunuldu. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, "acil" koduyla İmar Komisyonu'na sevk edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesine 6 aylığına vidanjör gönderilmesi kararı da yine oy birliğiyle alındı.

Kınay, eleştirilere yanıt verdi

Başkan Helil Kınay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzun yıllardır yaşanan düzensiz ve sağlıksız kurban kesim alanları sorununu çözmek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. "Kanayan bir yaraya parmak bastık" diyen Kınay, bu adımın halk sağlığı, çevre ve kamu yararı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yeni kurban satış ve kesim alanının belediyeye ait bir alanda geçici olarak kurulduğunu ifade eden Kınay, bu hizmetin Kaymakamlık, Müftülük, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Emniyet gibi kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Muhalefet meclis üyesinin "ağaçlandırılacak alanda kurban satışı yapıldığı" yönündeki eleştirisine de yanıt veren Kınay, alanda herhangi bir kalıcı yapılaşmaya izin verilmediğini vurgulayarak, kamu yararına ve Karabağlar halkına hizmet amacıyla yapılan bu çalışmanın neden rahatsızlık yarattığını anlayamadığını ifade etti.

"Çevre dostu istasyon sizi neden rahatsız ediyor?"

Akaryakıt istasyonu ile ilgili muhalefet eleştirilerini yanıtlayan Başkan Kınay, yeni bir yatırım yapılmadığını, 30 yıldır şahıslara kiralanan istasyonun artık belediyeye ait yüzde 100 iştiraki olan şirket tarafından işletildiğini söyledi. Kadın dostu, kendi enerjisini üreten ve çevreci bir anlayışla tasarlanan tesisin Karabağlar halkına hizmet ettiğini vurgulayan Kınay, istasyonun tamamen kamu yararı gözetilerek hayata geçirildiğini belirtti. Muhalefete seslenen Kınay, "Belediyemize gelir sağlayan, halkımıza hizmet eden bu kadın ve çevre dostu istasyon sizi neden rahatsız ediyor?" diye sordu. Projeyi Karabağlar'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

İstasyonun tüm yasal izin ve denetim süreçlerinin tamamlandığını belirten Kınay, " Türkiye'de bir ilk olan bu kamucu istasyonun gelirleri yine Karabağlar halkı için kullanılacak. Belediyemize ait olan, istihdam ve gelir sağlayan bu istasyonu kendimiz işletebildiğimiz için gurur duyuyoruz" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi yüzde 95 seviyesinde

Kınay, Uzundere'de yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatının yüzde 95 seviyesine ulaştığını açıkladı. Göreve geldiklerinde inşaatın yüzde 71 seviyesinde olduğunu hatırlatan Kınay, projenin maliyetinin ekonomik koşullar nedeniyle 80 milyon TL'den 400 milyon TL'ye çıktığını söyledi. Kınay, "Gençlerin sağlıklı ortamlarda gelişmesi için sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Merkezi idareden destek alamadığımız yerlerde belediye olarak biz devreye giriyoruz" diye konuştu. Kınay ayrıca Karabağlar'da ihtiyaç duyulan spor alanları ve tesisleriyle ilgili olarak ilgili bakanlıkla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

"Ortada iki ayrı fatura yok"

Muhalefetin mükerrer fatura iddialarına yanıt veren Kınay, tüm sunum ve faaliyet raporlarının kayıt altına alındığını, belgelerin şeffaf şekilde meclis üyeleriyle paylaşıldığını belirtti. "Ortada iki ayrı fatura yok. Mükerrer ödeme de söz konusu değil" diyen Kınay, iki ayrı müdürlük, iki ayrı işlem ve iki ayrı faturadan söz edildiğini, benzer iş kalemlerinden biri olan 22 bin TL'lik ödemenin de iptal edilerek gerçekleşmediğini söyledi.

"Hangi etkinlikler düzenlendi, kaç sahne kuruldu, hep birlikte görelim"

Çocuk ve sokak şenliklerine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Başkan Kınay, bu organizasyonların halkın sosyal yaşamına katkı sunduğunu vurguladı. Kınay, "Hangi etkinlikler düzenlendi, kaç sahne kuruldu, hep birlikte görelim" diyerek şeffaflık çağrısı yaptı. Başkan Kınay, Tüm etkinliklerin belgelerle kayıt altında olduğunu ve isteyen tüm meclis üyeleriyle paylaşılabileceğini söyledi. Meclis canlı yayınlarında da paylaşılan faaliyet raporlarının aksine iddialarda bulunan bazı meclis üyelerine, yanlış ve yalan bilgiyle kamuoyunda algı yaratmaya çalışmak yerine, kayıtları tekrar izlemeleri gerektiğini hatırlattı.

"2,5 milyon TL'lik top kek alımı gündeme gelmiş"

Başkan Kınay, her bir harcamanın bilgi ve belgelerle hesap verilebilir olduğunu vurguladı ve muhalefetin kendi belediyelerine ait bazı harcama kalemlerine dikkat çekti. Bir belediyede "fındık fıstık" için 2,3 milyon TL, çikolata için ise 3,6 milyon TL harcama yapıldığını belirten Kınay, "12 Mayıs'ta yapılan bir başka meclis toplantısında 2,5 milyon TL'lik top kek alımı gündeme gelmiş. Biz de bu harcamaları merak ediyoruz" dedi. Kınay, muhalif meclis üyelerinin kendi belediyelerindeki bu tür harcamaların da kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini belirterek, "Aynı hassasiyeti kendi belediyeleriniz için de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanı konuşturmamak meclis kurallarına aykırıdır"

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde tüm meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Kınay, açıklamaları sırasında muhalefet meclis üyelerinin sözünü kesmesi üzerine tepki gösterdi. Kınay, "Başkanı konuşturmamak, meclis kurallarına aykırıdır" dedi ve tüm meclis üyelerinin sağduyulu ve kurallara uygun bir ortam oluşturmasının meclisin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar - Son Dakika

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