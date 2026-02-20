Karabağlar Belediyesi Kar-Kut, Afad İl Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Eğitim Programına Katıldı

(İZMİR) – Karabağlar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (KAR-KUT), akreditasyon süreci kapsamında AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitim programına katılarak saha hazırlıklarını güçlendirdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'ın her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımız için umut ve güven olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (KAR-KUT), afetlere hazırlık çalışmalarını akreditasyon süreci kapsamında sürdürdü. Ekip, AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitim programına katılarak saha hazırlıklarını güçlendirdi. Program kapsamında temel kampçılık, haberleşme, yangın, afet farkındalık ve çadır kurma başlıklarında gerçekleştirilen eğitimlerin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Ekiplerin sahadaki müdahale kapasitesini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmaların da yapıldığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Kınay eğitim programını ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KAR-KUT ekibi ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi. Başkan Kınay, Arama Kurtarma Birim Amiri Demirkan Sarıkaya, Eğitim ve Sağlık Birimi Amiri Dr. Ertuğrul Usta, Sivil Savunma Uzmanı Bülent Tatar ve Eğitmen Ömer Selçuk Demir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, sahadaki hazırlıkları yerinde inceledi.

"Afetlere hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur"

KAR-KUT'un Karabağlar için önemli bir güvence olduğunu ifade eden Kınay, "Afetlere hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur. KAR-KUT ekibimiz bilgiyle, koordinasyonla ve dayanışmayla güçleniyor. Karabağlar'ın her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımız için umut ve güven olmaya devam edeceğiz. Eğitim ve akreditasyon süreçlerini kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.