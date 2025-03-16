Karabağlar Belediyesi Ramazan İftar Programlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Ramazan İftar Programlarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak için çeşitli noktalarda iftar programları düzenliyor. Başkan Helil Kınay, vatandaşlarla bir araya gelerek sofralarını paylaşmalarını sağlıyor.

16.03.2025 11:23
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla iftar programlarına devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarında yüzlerce yurttaş bir araya geliyor.

Karabağlar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla başlattığı iftar programlarına devam ediyor. Şemsettin Demir Parkı'nda başlayan iftar programı, Kibar Pazaryeri ve Aşık Veysel Parkı'nda devam etti. Son olarak Limontepe Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Başkan Helil Kınay, sofralarını paylaşan Karabağlar halkına teşekkür etti. Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten Kınay, dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin iftar programları sadece yemek ikramıyla sınırlı kalmıyor. İftar sonrasında düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Meddah, Orta Oyunu, Aşık ile Maşuk, Hacivat ile Karagöz gibi sahne sanatlarının yanı sıra yarışmalar ve interaktif gösterilerle misafirler eğlenceli vakit geçiriyor. Bunun yanı sıra belirli günlerde semazen gösterileri, fasıl dinletileri, illüzyon ve ateşbaz performansları sahneleniyor.

"Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz"

Karabağlar Belediyesinin düzenlediği iftar programları 17 Mart Pazartesi: Kartal Parkı, 18 Mart Salı: Peker Mahallesi İlkokul Önü, 19 Mart Çarşamba: Bozyaka Kapalı Pazaryeri ve 21 Mart Cuma: Vatan Mahallesi Kapalı Pazaryeri ile devam edecek. Başkan Helil Kınay, "Ramazan ayı boyunca dayanışmamızı ve soframızı birlikte büyütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz" dedi.

Kınay, iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelmenin yanı sıra ev ziyaretleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftarlara da katılarak Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Ramazan İftar Programlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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