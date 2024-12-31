Karabat: 2025 için Umutluyuz

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Hiç bitmeyecek tükenmeyecek bir umutla, umudumuzu besleyen cesaretimizle, cesaretimizi zafere götürecek aklımızla, bu millete ve ülkeye olan büyük aşkımızla, 2025 yılında bu talan ve haram düzenine karşı daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2024 yılını değerlendiridiği ve 2025 yılı için dileklerini belirtti. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

"Umut fakirin değil, umut ettiği şey için mücadele edenlerin ekmeğidir. Umut hakkını aramak hakkı sahibine teslim etmektir. Umut emektir gayrettir, umut dirençtir. 2025'i umutla bekleyen aziz milletime sesleniyorum. 2024, yoksulun daha yoksul, zenginin daha varsıl olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşlarının, evlerine ekmek ve mutluluk taşımakta zorlandığı, çocuklarına daha fazla mahcup olduğu bir yıl oldu. Bunun tek sebebi iktidarın ülkeyi bir haram düzeniyle yönetmesidir. Bu milletin büyük azmine, bu milletin büyük çalışkanlığına bu milletin büyük yaratıcılığına bu milletin büyük potansiyeline sırtını dönmesidir.

Yakındır. Biz becerisini ve aklını kaybetmiş bu iktidara son verecek, bu milletin büyük potansiyelini açığıa çıkartacak, Aziz milletimizi dünyanın en zengin en güçlü milletinden biri haline getireceğiz.

2024'te kadın cinayetleri arttı, Eğitim daha kalitesiz hukuk daha adaletsiz israf ve talan daha büyük iktidar daha yalancı ekonomi yönetimi daha basiretsiz hale geldi. Enflasyon düşmezken Sanayimizin üretim ihracatçımızın rekabet gücü daha aşağı düştü. Bunun tek sebebi iktidarın ülkeyi kötü yönetmesidir. Bu milletin zekasına Bu milletin merhametine Bu milletin dayanışma duygusuna Bu milletin ahlak ve adaletine sırtını dönmesidir. Yakındır, Biz bu davasını ve ahlakını kaybederek çürümüş iktidara son verecek Bu milletin büyük potansiyelini açığa çıkartacak, aziz milletimizi dünyanın zenginliğini en adil bir biçimde paylaşan millet haline getireceğiz. 2024'te siyasi iktidar sosyal adaletin daha fazla bozulmasına, toplumsal çürümenin daha fazla artmasına, çevremizin daha fazla kirlenmesine, tefecilerin faizcilerin çok daha fazla kazanmasına sebep olurken; asgari ücretle yaşayanları, emeklileri, dar gelirleri açlığa mahkum etti. Bunun tek sebebi iktidarın ülkeyi ahlaksızca yönetmesidir. Bu milletin dayanışmacı ruhuna, bu milletin doğa ve insan sevgisine bu milletin ahlak ve adaletine sırtını dönmesidir. Yakındır.

2024 yılında ülkemizi geleceğe taşıyacak parlak beyinlerimiz yurtdışına daha fazla göç ederken gençlerimiz geleceklerine olan güvenlerini daha çok kaybettiler. Üniversitelerimiz dünya üniversiteleri arasında daha geriye düşerken, Cemaatler tarikatlar el üstünde tutuldular. Bunun tek nedeni bilimsel eğitime inanmayan ve geleceğimizi çalan iktidardır. Yakındır. Bilime inanmayan bu iktidarı göndereceğiz. Bilimin ışığında yetişen fikri hür vicdani hür nesillere parlak bir gelecek vadeden muhteşem bir ülke haline geleceğiz. Ey aziz milletim, hal buyken seneler böyle geçip giderken, hiçbir şey değişmeyecek gibi geliyor olabilir. Umudumuzu yitirmeyeceğiz.

İktidarın yaymaya çalıştığı korkuya teslim olmayacak, ne yapalım kader buymuş deyip baş eğmeyecek. bu yalan talan haram ve israf düzenini birlikte bitirecek ve bu ülkeyi gerçek anlamda hak ettiği yere getireceğiz. 2025 için umutluyuz. Çünkü umut ettiğimiz şey için daha fazla mücadele edecek cesarete ve gayrete sahibiz. 2025 yılı için umutluyuz. Çünkü bu ülkenin devletin kurucu partisi olarak doğru yönetildiğinde bu aziz milletin neler başarabileceğini gayet iyi biliyoruz.

Hiç bitmeyecek tükenmeyecek bir umutla, umudumuzu besleyen cesaretimizle, cesaretimizi zafere götürecek aklımızla, bu millete ve ülkeye olan büyük aşkımızla, 2025 yılında bu talan ve haram düzenine karşı daha fazla mücadele edeceğiz. Çünkü benim milletim daha fazlasını hak ediyor. Çünkü bu millet küllerinden doğmayı başaran bir millettir. Çünkü bu millet şahlanan, yedi düvele meydan okuyan bir millettir. Çünkü bu millet umudun diğer adıdır. 2025 umutlarımızın hedeflerimize, hedeflerimizin başarılarımıza dönüştüğü güzel bir yıl olsun. Mutlu Yıllar."