Karabük Saat Kulesi Parkı Açıldı - Son Dakika
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Karabük Saat Kulesi Parkı Açıldı

Karabük Saat Kulesi Parkı Açıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapılan Karabük Saat Kulesi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'te vatandaşlara dokunan hizmetlerin devam edeceğini söyledi. AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise yıllardır atıl durumda olan Karabük'ün simgesi Saat Kulesi'nin etrafında 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alanı yeniden şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Karabük Saat Kulesi Parkı'nın, ailelerin ve dostların bir araya geleceği, 120 kişilik oturma alanına sahip bir buluşma noktası olacağını dile getiren Çetinkaya, 'Hafta sonları çay ikramıyla sabah kahvaltıları daha da keyifli hale gelecek. Ayrıca vatandaşlarımız dışarıdan getirdikleri yiyeceklerle kendi sofralarını kurabilecekler. Burada kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.' diye konuştu. Çetinkaya, alanı Belediyeye tahsis eden Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) teşekkür ederek, şunları kaydetti: 'Karabük'ümüzün sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan bu proje, şehrimizin maneviyatını ve sosyal dokusunu güçlendirecek. Belediye olarak Karabük'ümüzü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm belediye personeline ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Saat Kulesi Parkı'nın Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimi bu alanda huzur ve keyifle vakit geçirmeye davet ediyorum.' Konuşmaların ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, parkı gezdi.

23.08.2024 20:17
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Karabük Belediyesi tarafından yapılan Karabük Saat Kulesi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'te vatandaşlara dokunan hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise yıllardır atıl durumda olan Karabük'ün simgesi Saat Kulesi'nin etrafında 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alanı yeniden şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Karabük Saat Kulesi Parkı'nın, ailelerin ve dostların bir araya geleceği, 120 kişilik oturma alanına sahip bir buluşma noktası olacağını dile getiren Çetinkaya, "Hafta sonları çay ikramıyla sabah kahvaltıları daha da keyifli hale gelecek. Ayrıca vatandaşlarımız dışarıdan getirdikleri yiyeceklerle kendi sofralarını kurabilecekler. Burada kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, alanı Belediyeye tahsis eden Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Karabük'ümüzün sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan bu proje, şehrimizin maneviyatını ve sosyal dokusunu güçlendirecek. Belediye olarak Karabük'ümüzü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm belediye personeline ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Saat Kulesi Parkı'nın Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimi bu alanda huzur ve keyifle vakit geçirmeye davet ediyorum."

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, parkı gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Saat Kulesi Parkı Açıldı - Son Dakika

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