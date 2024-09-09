Karabük'te 37 bin öğrenci için ders zili çaldı - Son Dakika
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Karabük'te 37 bin öğrenci için ders zili çaldı

Karabük'te 37 bin öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

09.09.2024 21:32
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Karabük'te 37 bin öğrenci için ders zili çaldı

KARABÜK - Karabük'te 37 bin öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Karabük Valiliği Atatürk Köşesine İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından çelenk sunumu yapılarak başlanan program Bahçelievler İlkokulu önünde devam etti.

Programa Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende öğrencilerin sergilediği çeşitli gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Daha sonra zil sesinin çalmasıyla öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı.

Program çerçevesinde okullarda Karabük Belediyesi tarafından öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı konuşmada, "Bu sene Karabük'te yaklaşık 200 okulumuzda 3 bin 500 öğretmenimiz ve 37 bin öğrencimizle birlikte bugün ilk ders zilini çaldık ve çocuklarımızı okullarıyla buluşturduk" dedi.

"Haziran'da okullar kapandığı günden bugüne kadar aslında yaz boyunca çalışmalarımızı planladık" diyen Yavuz, "Hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz düzeyinde hem İl Özel İdaremiz düzeyinde hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz düzeyinde bütün çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızda fiziki ihtiyacı olan okullarımızda bakım, onarım ihtiyacı olan, düzenleme gerektiren konuların bütün planlamalarını yaparak yaz boyunca çalıştık. Bugün çocuklarımız, öğretmenlerimiz daha iyi ortamlarda eğitim öğretim yılına başlamaları için çalışmalar bitti. Bugün ilk ders zilini çalarak çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yavuz, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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