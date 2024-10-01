Karabük'te 51 Sürücüye 36 Bin Ceza

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Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından Karabük- Safranbolu kara yolu, Kayabaşı Köprüsü üzeri ve 75. Yıl Kavşağı'nda araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, tespit edilen 51 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 36 bin 6 lira cezai işlem uyguladı.