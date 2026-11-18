Karabük'te park halindeki otomobil motorundan alev aldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev aldı. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi'nde Z.K'ye ait 78 AY 811 plakalı otomobil, sürücüsü aracı çalıştırdığı sırada motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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