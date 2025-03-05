Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Karabük'te motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde seyreden Ö.F.Ö. idaresindeki 34 HVG 014 plakalı motosiklet, F.P. idaresindeki 78 DD 210 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.B.U. yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Ö.F.Ö'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.