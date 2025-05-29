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Karabük'ten kısa kısa

Karabük\'ten kısa kısa
29.05.2025 10:02
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Üniversitesi merkez kampüsü içinde yer alan öğrenci yurdu ikmal inşaatı yapım işi sözleşmesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 425 milyon lira bedelle imzalandığını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Üniversitesi merkez kampüsü içinde yer alan öğrenci yurdu ikmal inşaatı yapım işi sözleşmesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 425 milyon lira bedelle imzalandığını bildirdi.

Milletvekili Şahin, yaptığı açıklamada, gençler için atılan her adımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Şahin, 2017'den bu yana atıl kalan yatırımın yeniden hayata geçirilmesi için uzun süredir takibini sürdürdükleri sürecin somut neticeye kavuştuğunu aktararak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bu kıymetli yatırımın Karabük'ümüze ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili Keskinkılıç da tamamlanacak yurt projesinin, Karabük'teki yükseköğrenim altyapısına büyük katkı sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karabük'te eğitim gören gençlerimizin barınma ihtiyacına dönük bu önemli yatırım, aynı zamanda sosyal ve sportif alanlarıyla öğrencilerimize nitelikli yaşam alanı sunacak. Eğitim, barınma ve sosyal yaşam arasında dengeyi kuran bu proje, şehrimizin yükseköğrenim vizyonunu da güçlendirecek."

KBÜ'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atık Getirme Merkezi törenle hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüste gerçekleştirilen açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile koordinatörlük çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, KBÜ'nün çevresel sürdürülebilirlik vizyonuna dikkati çekti.

Kırışık, "Sıfır atık konusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından yakından takip ediliyor. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğünü kurarak biz de üniversite olarak bu sürece katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki örnekleri inceleyip üniversitenin sistemini bu modellerin de ötesine taşımaya çalıştıklarını belirten Kırışık, KBÜ'nün atık yönetimi ve geri dönüşümde öncü konuma geldiğini, amaçlarının üniversitenin tüm atıklarını sistemli şekilde ayrıştırmak, değerlendirmek, geri kazanmak ve sıfır atık hedefine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kazım Yetik de merkezin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi. İlk presleme işleminin 30 Ocak'ta yapıldığını belirten Yetik, verimliliği artırmak için kare kod sistemine dayalı yazılım geliştirildiğini ve bu sistemle atıkların kaynağında ayrıştırılarak takip edildiğini ifade etti.

Pilot uygulamanın Mühendislik Fakültesinde başladığını, şubat ve mart aylarında 11 fakülteye yayıldığını aktaran Yetik, atıkların kaynağı ve miktarının sistem üzerinden izlenebildiğini, verilerin ise üniversite web sayfasında şeffaf şekilde erişime açık olduğunu kaydetti.

Açılış töreni, merkezin gezilmesi ve sistem hakkında yerinde bilgi alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Durmuş Ali Keskinkılıç, Yerel Haberler, Keskinkılıç, Cem Şahin, AK Parti, Gençlik, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

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