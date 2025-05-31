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Karabük'ten kısa kısa

Karabük\'ten kısa kısa
31.05.2025 18:19
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirildiğini, bunlardan birisinin de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirildiğini, bunlardan birisinin de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" olduğunu söyledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Aile topluluğumuzun temeli, en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Bu sayede devletimiz de milletimiz de güçlü konumdadır. İlgili bakanlık ve kurullarımızca sağlıklı nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirildi. Değerlerimizin ve nesillerimizin devamı için bu çok önemlidir." diye konuştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de doğurganlık oranının düşük olduğunu belirten Şahin, gerekli önlemleri bir an önce almak için ihtiyaç duyulan politikaları uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini ve Karabük'ün de bu fondan payını aldığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuldu. Bu krediye Karabük'ten 374 çiftimiz başvurdu. Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, şu ana kadar kredisi onaylanan 113 çifte 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' kapsamında eğitimler veriliyor. Gençlerin hem psikolojik hem maddi hem de sosyal yönden desteklenmesi, sağlam temeller üzerine oturtulmuş aile yapısı sağlayacaktır. 18-29 yaş aralığındaki çiftler, diğer kriterleri de taşıması durumunda e-Devlet üzerinden başvurarak sisteme dahil olabiliyor. Bu projeler kapsamında, ömür boyu çiftlerimizin yanında olunacak."

Şahin, bir diğer önemli projenin de doğum yardımı olduğunu belirterek, ödemelere 2 gün önce başlandığını ifade etti.

Karabük Üniversitesinin 18. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük Üniversitesinin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin kuruluş gününden bugüne her alanda büyük gelişimler sağladığını belirtti.

Üniversitede 42 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Kırışık, "Devletimizin çok büyük bütçeler ayırarak Karabük Üniversitesi kampüsümüzü binalarıyla, yollarıyla, köprüleriyle, stadyumuyla, akademik ve idari personeliyle her açıdan inşa ettiğini görüyorum. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararı vermesinde ve bu karar sürecinden sonra gerçekleştirmiş olduğu büyük destekler nedeniyle çok teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile diğer ilgililer, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi, şehir genelinde yol konforunu artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program kapsamında mahalle mahalle ilerleyerek sıcak asfalt serim işlemlerine devam ediyor.

Mevcut yollarda zamanla oluşan bozulmaların giderildiği çalışmalarda, yüksek dayanıklılığa sahip asfalt malzemeleri kullanılarak uzun ömürlü bir zemin oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün her noktasında altyapıyı güçlendiren, uzun ömürlü ve planlı asfalt çalışması yürüttüklerini vurgulayarak, "Sadece bozuk yolları onarmakla kalmıyor, aynı zamanda mahallelerimizin genel yapısını daha düzenli ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Hedefimiz hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak, kalıcı ve nitelikli hizmet üretmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Cem Şahin, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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