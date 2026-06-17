Karabük Üniversitesi'nden Yeni Afet Modeli Raporu - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Yeni Afet Modeli Raporu

Karabük Üniversitesi\'nden Yeni Afet Modeli Raporu
17.06.2026 19:43
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KBÜ, afetlerle mücadele için yerel idareler ekseninde yeni bir model raporu tanıttı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Merkez-Yerel Afet ve Acil Durumlarla Mücadele Modeli Raporu" tanıtıldı.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yılmaz Fırat Çakıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, her uzmanlığı, her bilgi birikimini Türkiye'nin, milletin, devletin, kamu kurumlarının menfaat ve çıkarları için raporlar haline dönüştürüp kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Hiçbir bilgi olmayan alanlarda veri temelli ve uygulanabilir politika raporları hazırladıklarını belirten Kırışık, bu tür çalışmaların üniversiteler tarafından gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kırışık, dünyanın ne yaptığını bilmeden en başarılı modelin oluşturulamayacağını dile getirerek, "Var olan bilgi birikimini tespit edip bu bilgi birikiminden daha üst bir bilgi ve bilim seviyesine, uygulama seviyesine ülkemizi çıkarmak için bu çalışmaları yapmak zorundayız. İşte bu alanda çok büyük bir eksiklik vardı. 34 politika masamızdan şu ana kadar 16 rapor çıkarmış olduk." diye konuştu.

Hazırlık çalışmaları devam eden pek çok politika raporu olduğunu vurgulayan Kırışık, şöyle devam etti:

"Önce konuları belirleyip, sonra akademisyenlerle o konu üzerinde toplantı yapıp, istişare ediyoruz. Bir taslak çıkarıyoruz, sonra taslağı arkadaşlarımız çalışıyor, bir metin oluşuyor. O metin üzerinden satır satır okuyarak metni geliştiriyor ve dünyaya, Türkiye'ye model olacak bir çalışma ortaya koyuyoruz. Aslında bu yapmış olduğumuz iş, hiçbir ücret almadan, tamamen fedakarane çalışan arkadaşlarımızın devletimize, milletimize açık bir hediyesidir. O yüzden bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Hiç yapılmayan bu kadar zor bir işi yapmaya talip oldukları için onlara gönülden teşekkür ediyorum."

"Yerel idareler ekseninde oluşturulan yeni yapılanmalara ihtiyaç duyulmaktadır"

Kırışık, tanıtımını yaptıkları rapora değinerek, "Bugün oluşturmuş olduğumuz Merkez-Yerel Afet ve Acil Durumlarla Mücadele Modeli de Türkiye'de 6 Şubat 2023'te gerçekleşen o büyük, 11 ili doğrudan etkileyen deprem neticesinde ortaya çıkan tablonun analizinden doğmuştur. Aslında deprem öncesinde de buna yönelik çeşitli fikirlerimiz bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Acil durumlarla ve afetlerle mücadele etmek için yerel idareler ekseninde oluşturulan yeni yapılanmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Kırışık, "İnşallah bugün merkez ve yerelin işbirliğiyle ama yerelin ağırlıklı olarak kendisini konumlandırdığı Afet ve Acil Durumlarla Mücadele Metodu'nu önermiş bulunuyoruz. İnşallah ülkemize, milletimize, devletimize, yerel idarelerimize faydalı olur ve son derece yararlı sonuçlar doğurur." şeklinde konuştu.

Kırışık'ın konuşmasının ardından KAPGEM Yerel Yönetim Politikaları Masası Başkanı Prof. Dr. Kemal Yaman ve Yerel Yönetim Politikaları Masası üyesi Araştırma Görevlisi Muhammed Kasım Kavak, raporda önerilen Afet ve Acil Durumlarda Mücadele Metodu'yla ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA

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