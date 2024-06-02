Karabük Üniversitesi'ne Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi verildi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'ne Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi verildi

Karabük Üniversitesi\'ne Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karabük Üniversitesi'ne 'Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi' verdi. Belge, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi. Rektör Kırışık, üniversitenin depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması sürecine katkı sağlayacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, 'En İyi Poster' ödülüne layık görüldü.

02.06.2024 15:29
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Karabük Üniversitesine (KBÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi" verildi.

Belge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız tarafından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teslim edildi.

Rektör Kırışık, üniversite olarak ülkenin depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması sürecine katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu lisans, teknik bilgi birikimimizi ve akademik gücümüzü sahaya yansıtarak, toplumumuzun güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

KBÜ'lü akademisyene "En İyi Poster" ödülü

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir, "En İyi Poster" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, Doç. Dr. Erkan Koç ve doktora öğrencisi Najah Saud ile "Farklı Radyo-Opasite Ajanları Kullanılarak Geliştirilen Endodontik Biyosimanların Biyoaktif Karakterizasyonu" projesi çerçevesinde poster hazırladı.

Yaptıkları poster sunumuyla Kongre Bilim Kurulu jüri üyelerince 150'ye yakın çalışma arasında birincilik kazanan Özdemir, Türk Endodonti Derneğince 19-22 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilen 10. Türk Uluslararası Endodonti Sempozyumu'nda "En İyi Poster" ödülü aldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Fatih Kırışık, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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