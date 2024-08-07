Karabük Valiliği'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük Valiliği'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük Valiliği\'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin 'Güvenlik Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yavuz, toplantıda kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

07.08.2024 15:54
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Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kamu düzeni ve güvenliği açısından Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Yavuz, kolluk kuvvetlerine ve tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında meydana gelen iş kazası sayısının, bir önceki aya göre arttığını kaydeden Yavuz, tüm iş yerlerinden iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerini tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Yavuz, Karabük'te 31 Ekim'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2024 yılında özellikle yıldırım düşmesinden kaynaklı olmak üzere 23 orman yangını çıkmış olup, bu yangınların 17'si temmuz ayında meydana gelmiştir. Çıkan bu yangınlar kurumlarımızın ortak ve özverili çalışmasıyla çok fazla büyümeden söndürülmüştür. Unutmayalım ki; geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ordu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Valiliği'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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