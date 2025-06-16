Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.
Haber: Yasin KESKİN Kamera: KARACABEY (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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