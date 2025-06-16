Karacabey'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.

Haber: Yasin KESKİN Kamera: KARACABEY (Bursa),