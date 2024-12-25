Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda 18 gram sentetik uyuşturucu madde, 47 sentetik uyuşturucu hap, 12 gram tütün ve 3 bin 515 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan H.G.Ö (21), A.B. (26), S.K. (24) ve G.Ç. (26), polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.