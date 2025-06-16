Karacaören Sanayi Sitesi'nin Altyapısı Yenileniyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde bulunan Karacaören Sanayi Sitesi'nin 35 yıllık altyapısını yeniliyor. Bölgede sekiz buçuk kilometre içme suyu şebeke hattı, yaklaşık 5 buçuk kilometre atık su ve üç kilometre de yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkent'in tüm içme suyu ve altyapı sorunlarını belli bir program dahilinde gündemine alarak çözen ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Altındağ ilçesinde yer alan Karacaören Sanayi Sitesi'nde çalışma başlattı. ASKİ Genel Müdürlüğü, 1985 ile 1990 yılları arasında faaliyete başlayan Karacaören Sanayi Sitesi'ne 77 milyon 488 bin liralık yatırım yaparak, sitenin çöken altyapısını yeniliyor.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, beraberindeki teknik ekibiyle Karacaören Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Mert, bölgedeki atık su ve yağmur suyu hatlarının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, özellikle atık su baca giriş ve çıkışlarında çökmeler yaşandığını aktardı. İçme suyu borularının ise galvaniz boru olması nedeniyle çok sık arızalandığını aktaran Mert, sekiz buçuk kilometre içme suyu hattının yenilenmesinin şebekedeki fiziki su kayıp ve kaçaklarının da önlenmesini sağlayacağını söyledi.

"Fiziki su kaçakları da önlenecek"

Mert, "Yenileme çalışmaları kapsamında abone bağlantıları da değiştiriliyor. Teknik birimlerimizce yapılan proje çalışması kapsamında içme suyu hattının yanı sıra 5 bin 200 metre atık su hattı ve 2 bin 850 metre de yağmur suyu hattını yeniliyoruz" diye konuştu.

Karacaören Sanayi Sitesi Başkanı Ömer İpek ise sitede üç ekiple üç ayrı noktada sürdürülen çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"Karacaören Sanayi Site'mizin yaklaşık 35 yıllık altyapısının tamamen çökmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye'miz, altyapı yenileme çalışmalarını başlattı. Yağmur suyu, kanalizasyon ve temiz su hatlarımız tamamen yenilenmekte. Bu ciddi maliyeti olan yatırımdan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sanayimize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışma ile önümüzdeki 35-40 yılda altyapı sorunumuz tamamen ortadan kalkacak. İnşallah yeni asfaltın atılması ile yenilenmiş bir Karacaören Sanayi Sitesi'ni Ankara'nın hizmetine sunmuş olacağız. ASKİ Genel Müdürü'müz Memduh Aslan Akçay başta olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına da sonsuz teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."