Karadağ Temyiz Mahkemesi, Güney Koreli kripto para birimi geliştiricisinin iadesini onayladı - Son Dakika
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Karadağ Temyiz Mahkemesi, Güney Koreli kripto para birimi geliştiricisinin iadesini onayladı

Karadağ Temyiz Mahkemesi, Terra Luna ve TerraUSD kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi kararını onayladı. ABD'nin iade talebi reddedilerek, Güney Kore'nin talebine öncelik verildi. Do'nun ne zaman iade edileceği henüz açıklanmadı. Terraform Labs şirketi ise ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu. ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti.

01.08.2024 20:05
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Karadağ Temyiz Mahkemesi, geçen yıl dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi kararını onayladı.

Karadağ Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, Do Kwon'un ABD'ye iadesinin reddedildiği ve Güney Kore'ye iade kararı verildiği belirtildi.

Güney Kore ve ABD'den gelen taleplerin incelendiği, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda işlemin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Güney Kore'nin talebi ABD'nin talebine göre daha önce tarafımıza ulaşmış, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda aynı kişinin iadesini isteyen birden fazla devlet olduğunda uygulanan kriterler doğru şekilde değerlendirilerek Güney Kore'nin talebine öncelik verilmiş ve ABD'nin talebi reddedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Do'nun ne zaman iade edileceği mahkeme tarafından açıklanmadı.

Terraform Labs şirketi, ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini istemişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ Temyiz Mahkemesi, Güney Koreli kripto para birimi geliştiricisinin iadesini onayladı - Son Dakika

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