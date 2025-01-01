Karadeniz'de Kayıp Balıkçı için Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz'de Kayıp Balıkçı için Arama Devam Ediyor

Samsun'da kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

01.01.2025 11:16
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için arama kurtarma ekipleri, Karadeniz'deki olumsuz şartlara rağmen çalışma yürütüyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 52 yaşındaki Muharrem Sevgili ve 45 yaşındaki Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

Kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

AA, olumsuz hava koşullarının yaşandığı Karadeniz'de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin zorlu mesaisini görüntüledi.

Kayıp balıkçı Sevgili'nin bulunması için özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, diğer kurumların desteğiyle arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkçının kaybolduğu günden itibaren 7/24 esasıyla Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla başa çıkarak mesai yapan ekipler, havadan, karadan ve denizden tüm unsurlarıyla görev yapıyor.

Sahil güvenlik helikopterinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda gemi ve botlar denizden arama yaparken, dalgıçlar da sürekli dalış gerçekleştiriyor. Karadan da arama yapan ekipler, balıkçıya ait iz arıyor.

Balıkçının yakınlarıyla irtibatlı olan ekipler, arama kurtarma faaliyetleri hakkında düzenli şekilde bilgi veriyor.

Ekipler, gemi ve botta bulunan yerli üretim row (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak denizin derinliklerini tarıyor. Çalışmalarda, görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı da kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de Kayıp Balıkçı için Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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