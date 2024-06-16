Karadeniz'de müsilaj istilası

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Karadeniz müsilaj istilasında

DÜZCE - Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Marmarq denizinde sıklıkla görülen Musilaj diğer bir adıyla Deniz Salyası Karadeniz'de de görüldü. Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde etkili olarak görülen müsilaj sebebi görüntülendi. Bayram tatili sebebi ile Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular değil beyaz yapışkan deniz salyalarını görüyor. Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarlar ile birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığıda öğrenilirken, konu ile ilgili çalışmalar ise başlatıldı.