Karadeniz'de müsilaj istilası - Son Dakika
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Karadeniz'de müsilaj istilası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'e kıyısı olan bölgede müsilaj oluşumu gözlendi. Mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Akçakoca'da liman kesimlerinde etkili olan müsilaj, tatilcilerin beyaz yapışkan deniz salyalarıyla karşılaşmasına neden oldu. Rüzgarlarla birlikte sahil şeridine yayılan müsilajla ilgili çalışmalar başlatıldı.

16.06.2024 19:07
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Karadeniz müsilaj istilasında

DÜZCE - Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Marmarq denizinde sıklıkla görülen Musilaj diğer bir adıyla Deniz Salyası Karadeniz'de de görüldü. Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde etkili olarak görülen müsilaj sebebi görüntülendi. Bayram tatili sebebi ile Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular değil beyaz yapışkan deniz salyalarını görüyor. Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarlar ile birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığıda öğrenilirken, konu ile ilgili çalışmalar ise başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de müsilaj istilası - Son Dakika

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