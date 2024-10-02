Karadeniz'de Yağışlar Artıyor - Son Dakika
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Karadeniz'de Yağışlar Artıyor

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da yağışlar son 2 yılda %16 oranında arttı.

02.10.2024 16:52
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Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da yağışlar son 2 yılda, uzun yıllar (1991-2020) mevsim normalleri verilerine göre ortalama yüzde 16 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bölgedeki 5 ilde 2023 ve 2024 su yılında (1 Ekim-30 Eylül tarihleri arasındaki dönem) yağışlar, uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti.

Bölgede, uzun yıllar mevsim normalleri hesaplamalarına göre metrekareye 975,5 milimetre düşen yağış miktarı, 2023'te 1113,8 milimetre, 2024'te ise 1131,6 milimetre olarak gerçekleşti.

Son iki yılda birbirine yakın değerlerde ölçülen alana düşen yağış miktarının, uzun yıllar verileri ile kıyaslandığında ortalama yüzde 16 arttığı görüldü.

Doğu Karadeniz'de yağış miktarı, uzun yıllar verilerine göre yüzde 28,3 ile en fazla Trabzon'da arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de Yağışlar Artıyor - Son Dakika

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