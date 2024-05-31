Karadeniz Ereğli'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Karadeniz Ereğli\'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçlamalarıyla Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

31.05.2024 13:31
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Karadeniz, Ereğli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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